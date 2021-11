Esporte Bolsonaro defende Copa de 2 em 2 anos ao lado de presidente da Fifa Redução no intervalo do Mundial é uma bandeira de Gianni Infantino

Ao visitar o palco da final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu nesta quarta (17) seu apoio à ideia de transformar a competição em um evento realizado de dois em dois anos. "Vou dar minha opinião como peladeiro. A Copa de dois em dois anos é bem-vinda, ajuda no aspecto econômico. Quatro anos talvez seja um pouco longo"...