Esporte Botafogo acerta contratação de goleiro que viralizou na Copinha Na Copinha, durante duelo com o Atlético-MG, pela segunda rodada do Grupo 4, fez boas defesas, mas acabou substituído antes de um pênalti para o Galo, e chorou no banco de reservas

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação do goleiro Eduardo da Silva, conhecido como Tomate. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o jogador chega para integrar o elenco sub-20 do clube alvinegro. Tomate pertence ao Andirá, do Acre, e assinou contrato de empréstimo por um ano. Ele desembarcou no Rio de Janeiro no início de fev...