Botafogo e Ceará se enfrentaram na tarde deste sábado (6), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos, e ficaram no empate por 1 a 1. Os gols foram marcados por Víctor Cuesta e Mendoza.

O time carioca abriu o placar logo aos oito minutos, mas caiu de rendimento ao longo da partida. Na etapa final, o Ceará empatou e ainda teve chances para virar, a mais clara delas desperdiçada por Fernando Sobral. Encerrada a partida, a torcida botafoguense vaiou o time.

O resultado faz com que o time carioca chegue aos 25 pontos e continue no meio da tabela, na 12ª posição. Os visitantes têm a mesma pontuação, mas ficam na 14ª, devido ao menor número de vitórias que os botafoguenses no campeonato.

O empate ainda manteve o momento negativo do Botafogo na temporada. Isso porque, nos últimos sete jogos, foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória, contra o Athletico-PR, no dia 23 de julho.

Na próxima rodada, o Botafogo receberá o Atlético-GO, no sábado (13). O Ceará voltará antes a campo, mas pela Sul-Americana: na quarta (10), receberá o São Paulo em jogo da volta das quartas de final. Pelo Brasileiro, o time cearense terá clássico com o Fortaleza no domingo (14).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta e Daniel Borges; Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Eduardo; Luis Henrique (Vinícius Lopes), Erison (Matheus Nascimento) e Jeffinho. Técnico: Luís Castro

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba (Michel), Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard Coelho, Guilherme Castilho (Fernando Sobral), Lima (Erick), Vina e Mendoza; Vásquez (Cléber (Zé Roberto)). Técnico: Marquinhos

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Lucas Fernandes, Jeffino e Saravia (BOT); Luiz Otávio, Zé Roberto, Messias e Michel (CEA)

Gols: Víctor Cuesta (BOT), aos 8'/1ºT; Mendoza (CEA), aos 2'/2ºT