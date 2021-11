Esporte Botafogo garante acesso à Série A com vitória de virada; Coritiba também sobe Equipe carioca garante vaga com duas rodadas de antecedência ao bater o Operário-PR. Coxa sobe por causa de derrota do CRB

Com duas rodadas de antecedência, o Botafogo subiu para a Série A do Brasileiro. A equipe saiu atrás, mas conseguiu a virada diante do Operário hoje (15), por 2 a 1, e garantiu seu retorno para a elite do futebol nacional. Jogando em casa, o Glorioso tomou um susto com o gol de Fabiano aos 16 do segundo tempo, mas conseguiu virar o placar com Pedro Castro e Navarro. O Coriti...