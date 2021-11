No duelo de opostos em São Januário neste domingo (7), o Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0 e assumiu a ponta da Série B. Com gols de Marco Antônio (2), Navarro e Diego Gonçalves, o Botafogo deixou o rival, que está a oito pontos do G4, em situação ainda mais desesperadora.

Com a necessidade de vencer, os donos da casa se lançaram ao ataque e tentaram sufocar os rivais desde o início. Mais cauteloso, o Bota soube explorar os espaços deixados para liquidar o jogo de forma cirúrgica.

Na quarta (10), os vascaínos recebem a visita do Vitória, 21h30, em São Januário. Os Alvinegros encaram a Ponte Preta, quinta-feira (11), 19h, no Moisés Lucarelli.

O Vasco entrou em campo disposto a sufocar o rival e conseguir uma vitória que manteria a chama do acesso à Série B acesa. O time começou em cima, empurrou o Bota em seu campo, mas desmoronou totalmente após os alvinegros abrirem o placar. A partir daí, o time não conseguiu mais se reorganizar e a situação ainda piorou com a expulsão de Léo Matos. A equipe não se entregou, porém as tentativas foram muito mais na base da vontade do que em jogadas trabalhada.

Com o rival desesperado pela vitória, o Bota começou o jogo de forma cautelosa e soube segurar a pressão inicial. Diante dos espaços oferecidos, o Alvinegro encaixou um contra-ataque e abriu a contagem. A partir daí, o Botafogo foi totalmente soberano no jogo e não correu riscos desnecessários, aproveitando-se ainda mais da desorganização do adversário para liquidar o clássico ainda no primeiro tempo. Muito bem organizado, o time contou com boas atuações individuais de nomes como Marco Antônio, Oyama, Carlinhos e Navarro.

Cronologia

Aos 11 minutos de jogo, o Bota puxou contra-ataque em alta velocidade e Marco Antônio finalizou para abrir o placar. Aos 19, Diego Gonçalves fez cruzamento na medida e Navarro ampliou. Aos 35, Marco Antônio recebeu livre, arrancou, driblou o goleiro e fez mais um. Aos 8 do segundo tempo, Lucão saiu mal do gol e Diego Gonçalves marcou de cabeça. Na revisão, o VAR apontou impedimento e o gol foi anulado. O juiz Luiz Flávio de Oliveira no entanto, voltou atrás e o gol foi confirmado.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 4 BOTAFOGO

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia: 7 de novembro de 2021, domingo

Horário: 16h Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

VAR: Vinicius Furlan (SP).

Cartões amarelos: Léo Matos, Ricardo Graça, Andrey (VAS); Pedro Castro (BOT).

Cartões vermelhos: Léo Matos (VAS).

Gols: Marco Antônio, aos 11 minutos do primeiro tempo; Rafael Navarro, aos 19 minutos do primeiro tempo; Marco Antônio, aos 35 minutos do primeiro tempo; Diego Gonçalves, aos 8 minutos do segundo tempo.

VASCO

Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, MT (Andrey) e Marquinhos Gabriel; Morato (Wálber), Nenê e Cano (Gabriel Pec). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges (Ronald), Carli, Kanu e Carlinhos; Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio (Matheus Frizzo); Warley (Rafael), Diego Gonçalves (Luiz Henrique) e Navarro (Rafel Moura). Técnico: Enderson Moreira.