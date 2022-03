Esporte Botafogo oficializa transferência do controle da SAF a John Textor O vínculo entre o Botafogo e Textor já estava alinhado, mas dependia de alguns trâmites burocráticos. O investimento será de R$ 400 milhões

Botafogo e John Textor anunciaram, na tarde desta quinta-feira (3), a assinatura definitiva da SAF. Agora, o empresário norte-americano é dono de 80% das ações do departamento de futebol do clube alvinegro. Textor esteve no Rio de Janeiro na última semana para agilizar os trâmites dos documentos. As partes buscaram acelerar o processo, até pensando na chegada de ref...