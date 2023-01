Com um time reserva, o Botafogo foi derrotado na estreia no Campeonato Carioca, por 1 a 0, neste domingo (15), no Nilton Santos, para o Audax Rio. O destaque da partida foi o golaço feito por Higor Leite, primo do ex-jogador da seleção brasileira Kaká, que fez uma pintura do meio de campo, encobrindo o goleiro Igo Gabriel.

O jogador foi revelado pelo Fluminense, mas não conseguiu ter muita sequência no Tricolor. Como profissional, fez 21 jogos no clube das Laranjeiras, entre 2012 e 2015. Higor Leite passou por diversos clubes de menor investimento no Brasil e, depois do Fluminense, o mais expressivo foi o Goiás, em 2016, quando fez apenas quatro jogos. Antes de chegar ao Audax Rio, o meia estava no futebol da Armênia.

O golaço de Higor Leite aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Mezenga errou um passe no meio de campo, Higor Leite dominou, viu o goleiro Igo Gabriel adiantado e chutou "fatiado", encobrindo o arqueiro e fazendo um gol histórico no Nilton Santos.

Pouco antes do gol do Audax Rio, o Botafogo teve a chance de abrir o placar, quando JP Galvão chutou no canto e o goleiro Leandro fez uma defesaça.

O Botafogo atuou com sua equipe Sub-23. Nem mesmo o treinador Luís Castro esteve à beira do campo. Quem comandou o time foi o técnico da categoria, Lúcio Flávio. Com um time desentrosado, o Botafogo pouco criou e ofereceu muitos espaços, correndo o risco de sofrer outros gols.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Já o Audax recebe o Vasco, no mesmo dia, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 AUDAX RIO

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Carioca (1ª rodada)

Hora: 16h

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Auxiliares: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Mezenga (BOT); Leandro, Miticov (AUD)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Higor Leite, aos 16 minutos do primeiro tempo (AUD)

BOTAFOGO: Igo Gabriel, Ryan, Henrique Vermudt (Matheus Cabral), Lucas Mezenga e Hugo; Del Piage, JP Galvão (Caio Vitor), Raí e Dudu (Joffre); Iago André (Luiz Phelipe) e JP Bardales (Darius Lewis). Técnico: Lúcio Flavio.

AUDAX RIO: Leandro, Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás Kayck e Kaio Cristian; Keverton, Diego Valderrama (Clisman), Romarinho (Jackson Caucaia) e Higor Leite (Miticov); Emerson Urso e Raphael Lopes (Pablo Thomaz). Técnico: Júnior Lopes.