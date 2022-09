Lanterna do Grupo B no quadrangular da Série C, a Aparecidense tenta evitar eliminação precoce na busca pelo sonhado acesso à Segundona do Campeonato Brasileiro. O Camaleão volta a enfrentar o Botafogo-SP, desta vez no Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto/SP), neste domingo (11), a partir das 11 horas, pela 4ª rodada da 2ª fase da competição nacional.

A situação da Aparecidense é complicada na busca pelo acesso à Série B. Apenas os dois primeiros de cada quadrangular sobem de divisão. O confronto deste domingo é decisivo para o clube goiano. Se o Camaleão perder e o Mirassol pontuar, a equipe comandada pelo técnico Moacir Júnior não terá mais chance de acesso com duas rodadas para o final da 2ª fase.

Com apenas 1 ponto após três jogos, a Aparecidense precisa vencer o Botafogo-SP para seguir com chances de alcançar ao menos a 2ª colocação da chave.

Na rodada passada, o time goiano foi superado pelo próximo Botafogo-SP, por 3 a 1, em pleno Anníbal Batista de Toledo. Antes, perdeu (1 a 0) para o Volta Redonda, fora de casa, e empatou como mandante por 2 a 2 com o Mirassol.

Para ainda ter chances de acesso nas rodadas finais, a Aparecidense precisa vencer o Botafogo-SP e ainda assim não dependerá apenas de si nos dois jogos seguintes. O Camaleão, se bater o Pantera, também precisará de tropeços dos adversários que estão à frente dele no Grupo B, para no mínimo chegar em 2º nas rodadas finais.

O clima na Aparecidense é de confiança, apesar do momento complicado em que a equipe se colocou no quadrangular decisivo. O time goiano fez sua estreia na Série C e, caso não conquiste o acesso, tem presença confirmada na próxima edição da competição nacional em 2023.

“A Aparecidense deixou Remo, Botafogo-PB para trás (na 1ª fase) e foi fazendo trabalho de recuperação. Temos de fazer um novo trabalho de recuperação. Projetamos ter quatro a cinco pontos, temos apenas um e vamos ter que correr atrás fora de casa. Que a gente tenha a mesma capacidade que tivemos na zona de classificação para conquistar nosso objetivo”, comentou o técnico Moacir Júnior.

Além do Botafogo-SP, a Aparecidense visitará o Mirassol e recebe o Volta Redonda no Anníbal nos três jogos finais na Série C 2022.