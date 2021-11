Esporte Botafogo vence Brasil de Pelotas e é campeão da Série B Time carioca vence a Série B pela segunda vez . A outra havia sido em 2015. Técnico Enderson Moreira conquista terceiro título da competição

Com gol de Diego Gonçalves, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas no Bento Freitas e sacramentou a conquista do Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo, após cobrança de falta. O Botagogo terminou a 37ª rodada com 69 pontos, cinco a mais que o vice-líder Coritiba, diferença que inviabiliza as chances matemáticas do Cox...