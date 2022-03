Esporte Botafogo vence, mas Flu se classifica com gol aos 51 e pega Fla na final Jogos decisivos do Estadual serão nos próximos dias 31 (quarta-feira) e 1 (sábado)

O Botafogo venceu, mas quem saiu classificado de forma emocionante para a final do Carioca foi o Fluminense. Em campo, o alvinegro levava a melhor até os acréscimos com um placar de 2 a 0 com dois gols de Erison, mas Germán Cano, aos 51 minutos do segundo tempo, diminuiu para o tricolor e garantiu a vaga na final contra o Flamengo. A vantagem foi conquistada após o...