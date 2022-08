O Atlético-GO está na semifinal da Copa Sul-Americana e, com vantagem diante do Corinthians, está perto de ser semifinalista na Copa do Brasil na próxima semana. Neste sábado, no Rio, o cenário é outro, bem diferente. A equipe atleticana ocupa a penúltima posição no Brasileirão e dela pretende se afastar o mais rápido possível para evitar o descenso à Série B. O Dragão enfrenta o instável Botafogo, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), às 21 horas.

(Onde assistir, escalações, arbitragem no fim deste texto, na ficha técnica)

Fora de casa, o rubro-negro precisa pontuar, de preferência vencendo. Por não ter ganhado nas últimas rodadas do 1º turno, o Atlético-GO se complicou num dos melhores momentos do clube em níveis nacional e internacional. Garantir a permanência na elite nacional é meta traçada pela diretoria, mais confiante após três vitórias seguidas: sobre Nacional, do Uruguai (1 a 0 e 3 a 0) e Red Bull Bragantino-SP (2 a 1).

Leia também:

+ Atlético-GO contrata goleiro do ABC e chega a 11 reforços na janela

+ Após segunda passagem pelo Atlético-GO, Edson se despede

O técnico Jorginho deve manter o rodízio de atletas. O treinador relacionou 24 jogadores para os jogos com Botafogo (sábado, 13) e Corinthians (quarta, 17). A questão física é um fator a ser observado. Outro é a possibilidade de usar ou poupar alguns atletas nas copas ou na Série A.

Um exemplo é o zagueiro Klaus, ex-Botafogo. Por cláusula contratual, não pode ser escalado contra o ex-clube. Wanderson atuou nos últimos jogos e pode ser poupado. Assim, as opções da zaga são Camutanga (ex-Náutico) e Lucas Gazal (ex-Aparecidense).

O capitão e volante Marlon Freitas, que tem pré-contrato acertado com o Botafogo para o próximo ano, retorna ao time, assim como os laterais Dudu e Jefferson e o meia-atacante Wellington Rato, opção para meio-campo ou ataque. Preciso nas assistências na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), na Sul-Americana, Diego Churín também deve ser titular, pois está fora da decisão diante do Corinthians, na quarta (17), pela Copa do Brasil.

O Atlético-GO ocupa seleto grupo composto por Flamengo, Athletico-PR e São Paulo. O quarteto se encontra na disputa de três competições de peso: Série A e Copa do Brasil (os quatro), além de estarem nas fases mais decisivas da Libertadores (Athletico-PR e Flamengo) ou da Sul-Americana, casos de Atlético-GO e São Paulo, que coincidentemente disputam a semifinal no início de setembro.

O Dragão é o único, nesse quarteto, que destoa na Série A. Por isso, não quer manchar a boa fase. O time atleticano viveu jejum de vitórias, com um empate e seis derrotas seguidas no Brasileiro. Acabou com a sequência negativa ao vencer, no último sábado (6), o Red Bull Bragantino-SP, por 2 a 1, em Goiânia. O resultado trouxe alívio, mas não resolveu todos os problemas e riscos.

O panorama não é de desespero, na visão dos atleticanos, mas exige atitude, regularidade e resultados positivos, além da repetição do futebol vibrante e competitivo apresentado nas copas. Por isso, tem sido chamado de “time copeiro”. Na Série A, não apresenta o mesmo aproveitamento. O objetivo é mudar isso no returno.

O Botafogo segue anunciando contratações, mas até agora não encontrou a formação ideal com tantas opções no elenco. O trabalho do técnico português Luis Castro não reluziu e os investimentos de John Textor não fizeram o time engrenar na temporada.

O desfalque deste sábado (13) será o volante Lucas Fernandes, suspenso. A expectativa é que o atacante Erison (autor de sete gols na Série A) possa voltar a balançar as redes.

FICHA TÉCNICA

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio (Adryelson), Victor Cuesta, Hugo (Marçal); Luís Oyama (Patrick de Paula), Tchê Tchê, Eduardo, Luís Henrique, Jeffinho; Erison. Técnico: Luís Castro

Atlético-GO: Renan; Dudu, Camutanga (Wanderson), Lucas Gazal, Jefferson; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Jorginho (Wellington Rato); Wellington Rato, Diego Churin, João Peglow (Airton ou Luiz Fernando). Técnico: Jorginho

Local: Estádio Nilton Santos (Rio)

Data: 13/8/2022 (Sábado)

Horário: 21 horas

Onde assistir: Premiere 4 e Sportv 1

Árbitra: Edina Alves Batista/SP (Fifa)

Assistentes: Neuza Inês Back/SP (Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa/SP (Fifa)

Árbitro de vídeo: Adriano Milcviski/PR