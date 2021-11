Esporte Bottas supera Hamilton e Verstappen como mais rápido no 2º treino no Qatar O top 3 ainda teve Pierre Gasly, da AlphaTauri, com 1min23s357 (ele também foi o segundo mais rápido na primeira sessão do dia), e Max Verstappen, da Red Bull, (1min23s498) que liderou o primeiro treino livre

O finlandês Valtteri Bottas liderou nesta sexta-feira (19) o segundo treino livre do Grande Prêmio do Qatar de Fórmula 1. O piloto da Mercedes fez o melhor tempo do dia com 1min23s148 no circuito de Losail. É a primeira vez que a categoria corre nesta pista. O top 3 ainda teve Pierre Gasly, da AlphaTauri, com 1min23s357 (ele também foi o segundo mais rápido na pri...