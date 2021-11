Esporte Bottas supera Hamilton e Verstappen e larga em 1º no GP do México de F1 Lewis Hamilton marcou 1min16s020 e vai largar na 2ª posição

Valtteri Bottas, da Mercedes, garantiu a pole position do GP do México no treino classificatório realizado neste sábado (6). O piloto completou a melhor volta com 1min15s875. Seu parceiro de Mercedes, Lewis Hamilton, marcou 1min16s020 e vai largar na segunda posição. O piloto da Red Bull Max Verstappen, líder do Mundial, sairá em terceiro. O mexicano Sergio Pere...