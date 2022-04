Durante a semana, Red Bull Bragantino-SP e Atlético-GO foram à Argentina para a disputa de jogos válidos pela fase de grupos das copas Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Neste domingo (15), às 18 horas, os dois clubes se encontram em Bragança Paulista-SP, no Estádio Nabi Abi Chedid. Dessa vez, pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro, em que ambos estrearam com empates.

Assim, no vaivém dos aeroportos, com pouco tempo para preparação e ajustados ao calendário de torneios paralelos nos níveis nacional e internacional, os dois clubes seguem a escalada de ascensão no futebol brasileiro e continental.

Divididos em três competições diferentes e paralelas, cada um deles cumpre o que pode, se aproveitando da estrutura disponível, na busca de resultados positivos. A diferença está no investimento, pois o RB Bragantino foi adquirido por um gigante do ramo de energéticos, enquanto o Atlético-GO tem o modelo de gestão e faturamento próprios.

O técnico Maurício Barbieri pode optar por formação alternativa (mista ou reserva) contra o Dragão, pois disputou jogo pesado na noite de quinta (14). Nomes como Léo Ortiz (zagueiro), Artur e Praxedes (meias), Ytalo e Helinho (atacantes) serão avaliados e podem ser poupados em Bragança Paulista-SP.

Maurício Barbieri, de 40 anos, é o treinador com mais tempo à frente de um clube na atual Série A - um ano e sete meses. Ele trava disputa tática com Umberto Louzer, de 43 anos e um dos técnicos com menos tempo de casa na elite nacional - Louzer está à frente do Dragão há menos de dois meses, conquistou o Goianão 2022, obteve duas vitórias na Sul-Americana (líder do Grupo F) e está na 3ª fase da Copa do Brasil.

O time atleticano não terá o lateral esquerdo Arthur Henrique, que se recupera de contusão muscular. Jefferson, titular nas três últimas partidas (4 a 0 sobre a LDU, 1 a 1 contra o Flamengo e 1 a 0 diante do Defensa y Justicia), mostrou mais desenvoltura e segurança como substituto do titular. Será mantido por Louzer, que espera não perder nenhum atleta neste final de semana.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP).

Data: 17/4/2022 (Domingo).

Horário: 18 horas.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior/PR.

Assistentes: Bruno Boschilia/PR (Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos/PR.

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/PR (VAR-Fifa)

RB Bragantino-SP: Cleiton; Aderlan (Hurtado), Léo Ortiz, Natan (Renan), Ramon; Lucas Evangelista, Praxedes, Miguel (Hyoran); Carlos Eduardo, Alerrandro (Ytalo) e Bruno Tubarão (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri

Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Shaylon, Wellington Rato, Leo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.