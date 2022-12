A eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, nesta sexta-feira (9), aconteceu de forma inédita na história dos Mundiais. Esta foi a primeira vez que uma equipe fez 1 a 0 na prorrogação e, mesmo assim, foi derrotada no mata-mata. Até então, as 12 equipes que tiveram 1 a 0 no placar no tempo-extra haviam se classificado.

A estatística, levantada pelo Opta Sports, especializado em dados esportivos, leva em consideração apenas o placar de 1 a 0, ainda que o mais recorrente seja que a equipe que sai na frente na prorrogação acabe vencedora no próprio tempo-extra.

A última vez que um time marcou na prorrogação e, mesmo assim, perdeu nos pênaltis, foi em 1994, quando Suécia e Romênia se enfrentaram pelas quartas de final.

O placar do tempo normal foi 1 a 1, os romenos fizeram 2 a 1 na prorrogação, levaram o empate, e depois foram derrotados nos pênaltis.

A própria Croácia havia passado por situação parecida na Copa de 2018, mas com desfecho inverso. Nas quartas de final contra a Rússia, o tempo normal terminou em 1 a 1, a Croácia fez 2 a 1 no primeiro tempo da prorrogação, mas levou o empate. Nos pênaltis, deu Croácia, que depois também venceria a Inglaterra, na semifinal, na prorrogação.