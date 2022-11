A dificuldade do Brasil contra a Suíça foi a tônica do jogo no estádio 974, em Doha, no Catar. A decisão veio com bonito gol marcado por Casemiro, vitória da seleção brasileira por 1 a 0 e classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo. A atuação, porém, também mostrou que a equipe comandada pelo técnico Tite pode melhorar.

Como ocorreu na estreia contra a Sérvia, o Brasil marcou apenas no segundo tempo, desta vez no final do jogo. A análise feita por comentaristas consultados pelo POPULAR é de que o jogo não foi bom por causa dos problemas de criatividade da seleção brasileira, que demorou para encontrar respostas para o bloqueio defensivo organizado pela Suíça.

Quando conseguiu ser ágil, ter velocidade nos passes e bons movimentos táticos dos meio-campistas, o Brasil passou pelo goleiro Sommer. Em jogada trabalhada, que contou com passes de Marquinhos para Vini Jr, que acionou Rodrygo, o volante Casemiro acertou bonito chute de trivela. A bola ainda desviou na marcação antes de entrar.

“Eu não gostei muito do jogo, o resultado talvez mascare os problemas que o Brasil enfrentou na parte ofensiva. O primeiro tempo foi travado e sem solução de criatividade. Faltou o refino do passe e a coragem. As duas coisas estão interligadas e, quando funcionam, são trágicas para as equipes (adversárias)”, analisou o jornalista do Sportv, Sérgio Xavier.

Diante um time que se fechou no campo de defesa e limitou espaços para jogadores criativos, o Brasil contou com mudanças no intervalo e durante o 2º tempo para tentar algo diferente. Rodrygo entrou no intervalo. Antony e Bruno Guimarães, no decorrer da etapa final. Os três são exemplos de jogadores que ajudaram a movimentar a defesa suíça.

“A Suíça bloqueou bem a saída de jogo da seleção brasileira no corredor central e escalou Rieder para impedir Vinicius Jr. de jogar, missão bem cumprida até ele receber cartão amarelo e ser substituído. Isso, e as entradas de Rodrygo e Bruno Guimarães, tornaram o Brasil mais perigoso, com mais jogadores entre defesa e meio-campo suíços. Ambos se demonstraram excelentes alternativas, inclusive para iniciar as próximas partidas”, completou o jornalista Alexandre Lozetti, do Sportv e colunista do POPULAR.

Rodrygo, que entrou no intervalo, deu o passe para o gol marcado por Casemiro. O volante foi determinante para a vitória, não só pelo gol, mas por seus movimentos táticos. Atuando entre as linhas da defesa e meio-campo da Suíça, o camisa 5 encontrou espaços e se tornou alvo de passes de companheiros. Foi assim que teve a chance e fez o gol do Brasil.

“O Rodrygo entrou bem, mas não para empolgar. Até o gol, ele não produziu jogadas para quebrar as linhas, algo que Casemiro fez com movimentos sem a bola. Pontos que o Antony e o Bruno Guimarães conseguiram e colocam ‘minhocas’ na cabeça do Tite”, analisou Sérgio Xavier.

Se o setor criativo do Brasil pode melhorar, o sistema defensivo da seleção segue elogiado. Após dois jogos, o goleiro Alisson não fez uma defesa sequer após chute direcionado ao gol. Sérvia e Suíça, juntas, chutaram oito vezes, com cinco chutes bloqueados e três para fora. Na análise dos especialistas, o sistema defensivo segue como principal ponto forte do Brasil, mostrando solidez e segurando adversários sem grandes problemas.

Já classificado, o Brasil encerra a participação na fase de grupos diante Camarões na sexta-feira (2/12), a partir das 16 horas, no estádio Lusail, e tenta garantir o 1º lugar.

Nos próximos dias, o técnico Tite confirmará se o duelo será utilizado para descansar jogadores com maior minutagem e dar chances para outros atletas ou se manterá a base da equipe na busca pela liderança do Grupo G da Copa do Catar.