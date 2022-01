Esporte Brasil convoca 11 atletas para as Olimpíadas de Inverno e espera mais vagas País não atingiu objetivo de bater um novo recorde no tamanho da delegação. Em Sochi-2014, o Brasil teve 13 atletas

O Brasil terá dez atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam no próximo dia 4 de fevereiro em Pequim, na China. A convocação foi feita pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) nesta segunda-feira (17), um dia depois do fechamento do ranking olímpico de diversas modalidades. O país não atingiu o objetivo de bater um novo recorde no tamanho da delegação. Em Sochi-2014, o...