Esporte Brasil e Argentina jogarão Liga das Nações em 2024, diz vice da Uefa A informação, entretanto, não foi confirmada pelas confederações dos países

Os planos da Uefa e da Conmebol em unir as seleções europeias e sul-americanas na Liga das Nações têm chance de sair do papel. Em entrevista nesta quinta (16), Zbigniew Boniek, vice-presidente da Uefa, afirmou que a edição do torneio de 2024 já será disputada em um novo formato, com Brasil e Argentina. A informação, entretanto, não foi confirmada pelas entidades que c...