Próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo do Catar, a seleção da Croácia jamais venceu a equipe brasileira na história. O retrospecto é de quatro partidas, duas oficiais em jogos válidos por uma edição do Mundial. São três vitórias brasileiras e um empate. Em Copas, duas vitórias do time amarelinho.

O primeiro jogo oficial entre as equipes ocorreu em 2006. Nas estreias da seleções no Mundial da Alemanha, o Brasil venceu a Croácia por 1 a 0, no estádio Olímpico de Berlim. O gol foi marcado pelo ex-meia Kaká, o primeiro do ex-jogador em uma partida de Copa do Mundo.

Duas edições depois, em solo brasileiro, a seleção amarelinha bateu a Croácia por 3 a 1. Foi o jogo de abertura da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, que teve grande atuação do craque Neymar.

Na Neo Química Arena, Marcelo abriu o placar, contra, para os croatas. Neymar marcou duas vezes, uma no primeiro tempo e outra na etapa final, e Oscar confirmou o triunfo brasileiro diante o time europeu.

Os outros dois duelos entre Brasil e Croácia foram válidos por amistosos. O primeiro, em 2005, terminou empatado por 1 a 1 - Ricardinho e Kranjcar marcaram os gols da partida disputada no estádio Poljud, na Croácia.

O segundo amistoso ocorreu em 2018, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. Em Anfield, Liverpool (Inglaterra), Neymar e Roberto Firmino marcaram os gols da vitória brasileira de 2 a 0 sobre a Croácia.

Pela Copa do Catar, Brasil e Croácia vão se enfrentar na sexta-feira (9), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. Quem vencer avança à semifinal e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Argentina e Holanda na fase seguinte da atual edição do Mundial de seleções.