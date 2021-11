Esporte Brasil empata com a Argentina e mantém invencibilidade nas Eliminatórias Seleção brasileira manteve a liderança com 35 pontos. São 11 vitórias e dois empates até agora

Já classificado, o Brasil manteve sua invencibilidade nas Eliminatórias. A Argentina adiou por mais algumas rodadas uma vaga para a Copa do Mundo que parece inevitável. Em uma partida com mais marcação e luta do que técnica, as duas seleções empataram em 0 a 0 nessa terça-feira (16), no estádio Bicentenário em San Juan. O Brasil manteve a liderança com 35 pontos....