Esporte Brasil enfrenta o Paraguai para encerrar sequência sem vitórias Duelo será disputado nesta terça-feira (1º de fevereiro), a partir das 21h30, no estádio Mineirão

Mesmo já classificado para o Mundial, o Brasil tentará evitar uma marca negativa nesta terça-feira (1º de fevereiro): a de três jogos consecutivos sem vencer. A seleção brasileira volta a campo para enfrentar o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30. Antes com 100% de aproveitamento nas El...