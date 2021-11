Esporte Brasil fecha 2021 com Vini Jr e Paquetá em alta e Gabriel Jesus em branco Após vittória contra a Colômbia e empate diante da Argentina, Tite e sua comissão técnica têm pontos altos e baixos para levar em conta na sequência do trabalho

A seleção brasileira fez neste mês suas duas últimas partidas de 2021. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, venceu a Colômbia por 1 a 0 - resultado que garantiu a classificação para o Mundial de 2022 - e empatou sem gols com a Argentina, nesta terça (16), fora de casa. No balanço destas duas partidas, Tite e sua comissão técnica têm pontos altos e baix...