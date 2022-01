Esporte Brasil fica atrás da França pela 1ª vez em ranking de contratações da Fifa Documento registra as negociações de atletas homens e mulheres no futebol profissional e amador. No ano passado, 54.739 transferências foram registradas no mundo

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (14) o Relatório Global de Transferências de 2021, documento que detalha as negociações do mercado da bola no último ano. Pela primeira vez desde que a entidade faz o registro, o Brasil não lidera o ranking de nacionalidades em gastos totais em transferências de jogadores. A negociação de 1.749 atletas brasileiros em 2021 movime...