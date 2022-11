Não faltou o tradicional sofrimento diante da Suíça, mas, com gol de Casemiro no final do 2º tempo, o Brasil venceu os suíços por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), no estádio 974 (Doha, Catar). O resultado classifica, com uma rodada de antecedência, a seleção brasileira às oitavas de final da Copa do Catar.

Com 6 pontos, o Brasil lidera o Grupo G da Copa e está classificado às oitavas de final. O time comandado pelo técnico Tite depende apenas de si para confirmar a liderança da chave na última rodada. Para isso, precisa pontuar contra Camarões, mas fica em 1º também com derrota, desde que a Suíça não goleie a Sérvia.

A última rodada do Grupo G da Copa será disputada na sexta-feira (2/12), a partir das 16 horas. O Brasil, no estádio Lusail, encara Camarões. Sérvia e Suíça vão se enfrentar no estádio 974.

AMARRADO

O primeiro tempo no estádio 974 foi truncado, com poucas chances de gols para as duas seleções. Sem Neymar e Danilo, o técnico Tite escolheu adiantar Paquetá no meio, que teve Fred como novidade. Na lateral, Militão ganhou chance. O time brasileiro errou alguns passes, acertou outros que se transformaram em jogadas de finalizações, mas poucas deram trabalho para o goleiro Sommer.

CHUTES A GOL

O primeiro chute na direção do gol foi do Brasil, foram dois na etapa inicial. O primeiro ocorreu aos 27 minutos. Raphinha, aberto na direita, puxou a bola para a perna esquerda e virou o jogo com lançamento para Vini Jr, que dominou e bateu na pequena área para boa defesa de Sommer.

A outra chegada do Brasil ocorreu três minutos depois. Raphinha recebeu passe na ponta direita, cortou para o meio e arriscou de longe para nova defesa do goleiro da Suíça.

POUCAS CHEGADAS

A Suíça priorizou montar um ferrolho defensivo, mas chegou a ter momentos com mais posse de bola no primeiro tempo. O time suíço, porém, pisou pouco na área brasileira e quase não deu trabalho para o goleiro Alisson.

MUDANÇA

Na tentativa de criar algo diferente, o técnico Tite mexeu no Brasil no intervalo. Um dos prováveis substitutos de Neymar, Rodrygo entrou na etapa final no lugar de Lucas Paquetá. O camisa 7 passou por problemas gripais e, talvez por isso, deixou o campo após o primeiro tempo.

GOL ANULADO

O começo do segundo tempo não teve grandes mudanças em comparação com a etapa inicial: o Brasil teve maior domínio da posse de bola, mas apresentava dificuldades para furar o bloqueio defensivo da Suíça. Em jogadas em que conseguiu ter agilidade nos passes, o Brasil chegou com perigo.

Foi desta forma que Vini Jr abriu o placar no estádio 974, aos 18 minutos. Em jogada de velocidade, com passes rápidos, Casemiro lançou o camisa 11, que levou a melhor contra a marcação e bateu colocado na saída do goleiro Sommer.

Após revisão do VAR, porém, o tento foi anulado dois minutos depois. A revisão, que contou com o auxílio da tecnologia do impedimento semiautomático, mostrou que o atacante Richarlison, que participou da jogada ao desviar passe para Casemiro, voltou de posição de impedimento.

GOLAÇO

Demorou, mas o Brasil conseguiu furar o bloqueio defensivo da Suíça. No final do jogo, aos 37 minutos, Marquinhos abriu bola para Vini Jr. na esquerda, o atacante cortou para o meio e tocou para Rodrygo, que tocou de primeira para Casemiro. O volante acertou lindo chute de trivela para mandar uma bomba sem chances para o goleiro Sommer.

CHANCE PARA AMPLIAR

O Brasil não pisou no freio e seguiu no ataque na tentativa de ampliar o placar. Antony e Rodrygo tiveram oportunidades, mas suas finalizações foram bloqueadas pela defesa da Suíça.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo - 2ª rodada - Grupo G

Jogo: Brasil 1x0 Suíça

Local: estádio 974 (Doha, Catar)

Data: 28/11/2022

Horário: 13 horas (de Brasília)

Público: 43.649

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

Assistentes: David Morán (El Salvador) e Zachari Zeegelaar (Suriname)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

BRASIL: Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães) e Paquetá (Rodrygo); Raphinha (Antony), Vini Jr e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Tite.

SUÍÇA: Yann Sommer; Silvan Widmer (Frei), Manuel Akanji, Nico Elvedi e Ricardo Rodríguez; Remo Freuler e Xhaka; Fabian Rieder (Steffen), Djibril Sow (Aebischer) e Ruben Vargas (Edimilson Fernandes); e Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin.

Gol: Casemiro, aos 37 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Fabian Rieder (Suíça) e Fred (Brasil)