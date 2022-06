A seleção brasileira goleou nesta quinta-feira (2) a Coreia do Sul por 5 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar. Os gols no World Cup Stadium, em Seul, foram marcados por Richarlison, Neymar, duas vezes em cobranças de pênalti, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Mais de 67 mil torcedores marcaram presença na abertura do "Brazil Global Tour", série de amistosos da seleção na Ásia, e aplaudiram Neymar no começo ao fim. Herói do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vini Jr também recebeu homenagens quando entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo. Como preparação para a Copa, Tite viu um ataque envolvente e goleador e boas atuações de nomes como Alex Sandro e Fred, mas pode ter se decepcionado com o desempenho dos experientes Thiago Silva e Daniel Alves.

O próximo desafio do Brasil é na segunda-feira (6), contra o Japão. É bom programar o despertador para ainda mais cedo: a bola rola às 7h20 (de Brasília). Depois desse jogo é só em setembro. A Coreia do Sul também continua se preparando para a Copa do Mundo e enfrenta o Chile no mesmo dia 6.

FICHA TÉCNICA:

Estádio: World Cup Stadium, em Seul (Coreia do Sul)

Árbitro: Ryuji Sato (Japão)

Assistentes: Hiroshi Yamauchi e Jun Mihara (ambos do Japão)

VAR: Daeyong Kim (Coreia do Sul)

Cartão amarelo: Woo Yeoung Jeong (Coreia do Sul)

GOLS: Richarlison, aos 6/1ºT (0-1), Ui Jo Hwang, aos 30/1ºT (1-1), Neymar, aos 41/1ºT (1-2), Neymar, aos 11/2ºT (1-3), Philippe Coutinho, aos 34/2ºT (1-4), Gabriel Jesus, aos 47/2ºT (1-5).

COREIA DO SUL: Seung-Gyu Kim; Yong Lee (Woo Young Jung, aos 16/2ºT), Young Gwon Kim, Kyung Won Kwon e Chul Hong; Seung-Ho Paik (Moon Hwan Kim, aos 16/2ºT), In-Beom Hwang, Woo Yeoung Jeong e Heung-min Son; Ui Jo Hwang (Sang Ho Na, aos 25/2ºT) e Hee Chan Hwang (Chang Hoon Kwon, aos 39/2ºT). T.: Paulo Bento.

BRASIL: Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro (Fabinho, aos 25/2ºT), Fred (Bruno Guimarães, aos 36/2ºT) e Lucas Paquetá (Matheus Cunha, aos 36/2ºT); Raphinha (Gabriel Jesus, aos 32/2ºT), Richarlison (Vini Jr, aos 25/2ºT) e Neymar (Philippe Coutinho, aos 32/2ºT). T.: Tite.