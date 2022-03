Esporte Brasil goleia o Chile em possível último jogo no país antes da Copa do Mundo Neymar, Vinicius Junior, Philippe Coutinho e Richarlison fizeram os gols

Naquela que deverá ser a última partida da seleção brasileira no Brasil antes da Copa do Mundo no Qatar, o time canarinho goleou o Chile nesta quinta-feira (24), no Maracanã, por 4 a 0, pelas Eliminatórias. Já classificado para o Mundial, o elenco brasileiro teve mais uma partida para fazer ajustes antes de viajar para o país que vai sediar o principal torneio de sel...