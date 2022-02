Esporte Brasil goleia o Paraguai com brilho de Raphinha e gol de Coutinho Tite fez testes no jogo, que foi disputado no Mineirão e teve confusão entre torcedores nas arquibancadas

A seleção brasileira venceu o Paraguai nesta terça-feira (1º), por 4 a 0, no Mineirão, em um jogo no qual Tite, enfim, pôde fazer os testes que gostaria no time canarinho, tendo em vista as últimas dúvidas do treinador para a Copa do Mundo no Qatar, em novembro. O técnico havia planejado fazer isso domingo (27), no duelo com o Equador, mas acabou tendo seu plan...