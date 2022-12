A goleada do Brasil contra a Coreia do Sul, por 4 a 1, nesta segunda-feira (5), manteve o 100% de aproveitamento da seleção brasileira contra equipes asiáticas em jogos da Copa do Mundo. O resultado também classificou o time comandado pelo técnico Tite às quartas de final do Mundial no Catar.

Essa foi a quarta vez na história que o Brasil enfrentou uma seleção asiática em Copas, o primeiro duelo contra a Coreia do Sul e por uma fase eliminatória de uma edição do Mundial.



Leia também

+ Brasil não tomou conhecimento da Coreia do Sul, goleou e avançou

+ Na história, Brasil nunca perdeu para a Croácia

+ Baila, Brasil! A goleada sobre a Coreia do Sul em imagens

O primeiro duelo contra seleções asiáticas foi em 2002, na edição do Penta. Pela fase de grupos, na 2ª rodada do Grupo C, o Brasil goleou a China por 4 a 0, com gols de Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo.

Na Alemanha, em 2006, a goleada foi de 4 a 1 sobre o Japão. No encerramento de jogos do Grupo F, Ronaldo (duas vezes), Juninho Pernambucano e Gilberto Melo fizeram os gols do Brasil - Keiji Tamada descontou.

Já na edição de 2010, na África do Sul, o Brasil venceu a Coreia do Norte por 2 a 1, nas estreias das equipes pelo Grupo G. Com gols no 2º tempo, Maicon e Elano colocaram a seleção brasileira em vantagem. Já no final do jogo Ji Yun-nam fez o gol de honra dos norte-coreanos.

Na atual edição da Copa, o Brasil contou com gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá para golear a Coreia do Sul, por 4 a 1, e avançar às quartas de final do Mundial do Catar.