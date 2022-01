Esporte Brasil mantém invencibilidade em jogo de arbitragem confusa contra o Equador Comandados do técnico Tite ficaram no 1 a 1 com o Equador, fora de casa

Já classificada para a Copa do Mundo no Qatar, a seleção brasileira manteve nesta quinta-feira (27) a sua invencibilidade nas Eliminatórias. Em jogo marcado por uma atuação questionável da arbitragem, o time dirigido por Tite empatou com o Equador, por 1 a 1. Casemiro marcou para o Brasil, que lidera a disputa com 36 pontos (11 vitórias e 3 empates). Além da equ...