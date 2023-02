A fase final da Liga dos Campeões da Europa, o principal torneio interclubes do planeta, começa nesta terça-feira (14) com participação reduzida de brasileiros.

Depois de três temporadas consecutivas emplacando mais de três dezenas de jogadores nas oitavas de final da Champions, o único país pentacampeão mundial terá "somente" 26 representantes nesta edição dos mata-matas decisivos.

Ao contrário do que tradicionalmente vinha acontecendo, quase um terço dos times ainda vivos na disputa do título continental não contam com pé de obra da terra de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

No total, são cinco equipes com elencos completamente desprovidos de brasileiros: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Club Brugge, Inter de Milão e RB Leipzig. Na temporada passada, eram quatro entre as 16 melhores da Europa.

O time mais brasileiro entre os sobreviventes da Champions é o Porto, que inscreveu o goleiro Samuel Portugal, o lateral esquerdo Wendell, os meias-atacantes Pepê, Galeno e Gabriel Veron, além do atacante Evanilson.

Nessa conta, não constam o zagueiro Pepe e o meia Otávio, nascidos no Brasil, mas que hoje defendem a seleção portuguesa e, por isso, são considerados lusos nos registros da Uefa, organizadora do torneio.

A lista de brasileiros nas oitavas da Champions até poderia ser um pouco maior. No entanto, alguns clubes optaram por deixar jogadores nascidos aqui de fora da sua relação para a reta final da competição.

O Porto, por exemplo, decidiu não relacionar o atacante Fernando Andrade, que ainda nem foi a campo nesta temporada. Já o Chelsea deixou de fora o volante recém-contratado Andrey Santos (ex-Vasco), que ainda aguarda o "work permit" para poder atuar na Inglaterra.

Dois jogos abrem amanhã a fase final da Champions. Na França, o Paris Saint-Germain inicia o tão aguardado duelo contra o igualmente favorito Bayern de Munique. Já o Tottenham visita o Milan. Na quarta-feira, será a vez do Club Brugge receber o Benfica e do Chelsea ir à Alemanha duelar com o Borussia Dortmund.

As partidas de ida dos outros quatro confrontos das oitavas (Liverpool x Real Madrid, Eintracht Frankfurt x Napoli, RB Leipzig x Manchester City e Inter de Milão x Porto) estão programadas para a próxima semana. Os jogos de volta de toda essa primeira rodada de mata-matas foram marcados para o começo de março.

O sucessor do Real Madrid no posto de melhor time da Europa será conhecido em 10 de junho. O palco da final será o estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia), originalmente escolhido como sede da decisão de 2021, que precisou ser transferida para Portugal devido à pandemia da covid-19.

Os brasileiros nas oitavas da Champions

Benfica (POR): Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato e David Neres

Chelsea (ING): Thiago Silva

Eintracht Frankfurt (ALE): Tuta

Liverpool (ING): Alisson e Fabinho

Manchester City (ING): Ederson

Milan (ITA): Júnior Messias

Napoli (ITA): Juan Jesus

Paris Saint-Germain (FRA): Marquinhos e Neymar

Porto (POR): Samuel Portugal, Wendell, Gabriel Veron, Pepê, Galeno e Evanilson

Real Madrid (ESP): Éder Militão, Vinícius Tobias, Rodrygo e Vinícius Júnior

Tottenham (ING): Emerson Royal, Lucas Moura e Richarlison