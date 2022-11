O Brasil completou nesta segunda-feira (28), no 1 a 0 contra a Suíça, dois jogos na atual edição da Copa do Mundo sem sofrer nenhum chute no seu próprio gol. Em 180 minutos mais os acréscimos, Alisson não precisou fazer uma defesa neste tipo de finalização dos adversários e viu a seleção classificada para as oitavas.

Na estreia, contra a Sérvia, as estatísticas da Fifa mostram que os adversários do Brasil tentaram quatro chutes, sendo três para fora e um bloqueado pela defesa. Enquanto isso, a equipe de Tite finalizou 24 vezes, sendo dez delas na meta do rival.

Já na segunda rodada, a Suíça também tentou quatro chutes no gol da seleção, mas todos foram bloqueados antes mesmo de levar algum perigo para Alisson.

O desempenho ofensivo do Brasil contra a Suíça foi mais modesto em relação à estreia. Ainda de acordo com as estatísticas da Fifa, foram apenas oito tentativas para tentar passar por Sommer. Apenas Casemiro conseguiu uma vez. Vinicius Junior chegou a balançar as redes, mas a jogada foi anulada por impedimento de Richarlison.

