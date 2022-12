A queda da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo significa que nenhuma seleção vai se tornar pentacampeã em 2022. O Brasil, único país com cinco títulos, pode se tornar o primeiro hexa, mas, no mínimo, será o único penta até 2026.

No ranking dos maiores campeões, há duas equipes com quatro troféus. A Itália, que triunfou em 1934, 1938, 1982 e 2006, nem se classificou para a disputa no Catar. A Alemanha, vencedora, em 1954, 1974, 1990 e 2014, ficou em 3º lugar em sua chave e deu adeus.

Três das equipes vivas no torneio podem tornar-se tricampeãs. O Uruguai, que fez a festa em 1930 e 1950, a Argentina, que levou a melhor em 1978 e 1986, e a França, primeira colocada em 1998 e 2018, permanecem na competição.

Completam a lista dos campeões a Inglaterra, que levantou a taça em 1966, e a Espanha, ganhadora em 2010. Os dois times estão classificados às oitavas e buscam o bicampeonato.

Eliminação alemã

Quando o telão do estádio Al Bayt, em Al Khor, mostrou a classificação do Grupo E da Copa do Mundo, aos 3 minutos do segundo tempo, um clima de apreensão abateu os jogadores da Alemanha durante o jogo contra a Costa Rica.

Naquele instante, o Japão havia acabado de empatar o duelo com a Espanha e, mesmo com a vitória parcial dos alemães, os tetracampeões estavam sendo eliminados.

Antes que eles pudessem se recompor, mais um baque. Três minutos depois, o Japão virou sobre os espanhóis no estádio Khalifa, em Rayyan.

A Alemanha já não dependia mais de suas próprias forças para avançar às oitavas de final. E viu a situação ficar ainda pior em um intervalo de 25 minutos, quando Tejeda e Vargas viraram para os costarriquenhos, respectivamente, aos 13 e aos 25.

Havertz ainda conseguiu reverter o placar novamente, aos 28 e aos 40, e Füllkrug, ampliou nos acréscimos, mas o 4 a 2 não foi suficiente para os alemães. Pelo Grupo E, classificaram-se Japão e Espanha. Os japoneses ficaram com a primeira colocação graças a vitória por 2 a 1 sobre os espanhóis.