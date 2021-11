Esporte Brasil tem diante da Colômbia a missão de manter campanha histórica Seleção de Tite pode até selar vaga se vencer rival e o Uruguai não vencer a Argentina

O que está em jogo não é apenas a classificação para a Copa do Mundo. A seleção já está praticamente qualificada para ir ao Catar no próximo ano. O Brasil também pode consolidar uma campanha histórica, nunca vista no atual formado das Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta quinta-feira (11), às 21h30, o time comandado por Tite recebe a Colômbia na Neo Química Arena, e...