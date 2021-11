Esporte Brasil tem dueto misto promissor e que rompe barreiras no nado artístico No início de dezembro, Murillo Cunha, 16, e Celina Rangel, 18, participarão dos Jogos Pan-Americanos Júnior, na Colômbia

Muitos ainda desconhecem e repetem a mesma pergunta feita por Murillo quando descobriu o esporte, há seis anos: mas existe nado artístico para homens? Ele aprendeu que sim e hoje desponta como promessa do Brasil nas competições de base. No início de dezembro, Murillo Cunha, 16, e Celina Rangel, 18, participarão dos Jogos Pan-Americanos Júnior, na Colômbia, e com ...