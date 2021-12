Esporte Brasil termina 2021 em 2º no ranking da Fifa, colado na Bélgica A Itália, campeã da Euro 2020, e a Argentina, campeã da Copa América 2021, também tiveram um aumento considerável nos seus números de pontos

A Fifa divulgou o último ranking de seleções em 2021, e a Bélgica termina, pelo quarto ano seguido, no topo da classificação, com 1828.45 pontos. A seleção brasileira aparece em segundo, com 1826.35 pontos —uma pontuação bem próxima dos belgas. O time nacional que mais se aprimorou desde o último ranking foi o Canadá, que ocupa o 40º lugar, e somou 130.32 pontos...