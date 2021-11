Esporte Brasil vence Colômbia e se classifica para Copa do Catar Brasil ganha com gol de Lucas Paquetá e se classifica para Mundial com 6 jogos de antecedência

A seleção brasileira venceu nesta quinta-feira (11) a Colômbia por 1 a 0, com gol marcado aos 26 minutos do segundo tempo por Lucas Paquetá, e garantiu classificação para a Copa do Mundo de 2022 com cinco rodadas de antecedência nas Eliminatórias - são seis jogos se levado em conta aquele contra a Argentina que foi suspenso, na mesma Neo Química Arena que recebeu a n...