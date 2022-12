A seleção brasileira está escalada para a decisão contra a Coreia do Sul e tem Neymar confirmado como titular no 11 inicial do Brasil. Além do camisa 10, o lateral Danilo retorna ao time brasileiro, mas vai atuar na lateral esquerda. As equipes vão se enfrentar no estádio 974, em Doha, no Catar, a partir das 16 horas (de Brasília).

Com Neymar e Danilo no time titular, o Brasil vai encarar a Coreia do Sul com: Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Neymar e Danilo sofreram lesões no tornozelo na estreia do Brasil na Copa do Mundo, durante a vitória de 2 a 0 contra a Sérvia. A dupla ficou de fora dos jogos contra Suíça (vitória de 1 a 0) e Camarões (derrota de 1 a 0), no restante das partidas da fase de grupos.

No sábado (3), o técnico Tite confirmou que Neymar voltaria a jogar, mas desconversou sobre a presença do craque no time titular. O que foi confirmado nesta segunda-feira (5), há menos de duas horas antes da bola rolar no estádio 974.

Quem passar entre Brasil e Coreia do Sul vai enfrentar o Japão/a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será disputado na sexta-feira (9), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.