Com um bom mistério a respeito da escalação, a seleção brasileira tem a chance de confirmar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Para isso ocorrer nesta segunda-feira (28), o Brasil precisa fazer algo que não conseguiu na história e vencer a Suíça em um jogo de Mundial. O duelo contra os suíços será disputado no estádio 974, em Doha (Catar), a partir das 13 horas (de Brasília).

(Confira, no fim do texto, prováveis escalações, onde assistir, números e arbitragem de Brasil x Suíça)

Um bom mistério possui personagens fascinantes. No caso da seleção brasileira, são seis nomes: Rodrygo, Fred, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Daniel Alves e Éder Militão. O sexteto disputa duas vagas que se abriram no time titular com as lesões de Neymar e Danilo, que estão fora da fase de grupos. O desfecho do suspense já foi definido por Tite, mas os nomes dos substitutos só serão revelados 1h15 antes da partida, quando as escalações são divulgadas pela Fifa.

“A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora (risos), passar na hora do jogo. Em termos estratégicos, você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar”, disse o treinador na obrigatória entrevista coletiva pré-jogo, em que também afirmou que Neymar e Danilo voltarão a jogar no Mundial no Catar.

A peças do quebra-cabeça do treinador devem ter características que não alterem o estilo de jogo da seleção e mantenham o time equilibrado.

Se optar em manter o time mais ofensivo, como ocorreu na estreia contra a Sérvia, o lateral direito deve ser um jogador mais defensivo. Éder Militão, zagueiro que jogaria de forma improvisada, entraria como titular nesta opção. O substituto de Neymar seria Rodrygo, que pode começar um jogo como titular, pela primeira vez, na seleção brasileira. Lucas Paquetá poderia atuar adiantado com a entrada de Fred como volante.

Uma possível entrada de Fred seria voltar a jogar no modo como a seleção mais atuou durante o ciclo da Copa, com dois volantes. Daniel Alves pode ser alternativa nessa opção se o técnico Tite decidir ter um atleta mais ofensivo pela direita. No treino de véspera, a indicação foi uma mescla das duas coisas, o que também pode ocorrer - no caso, entraria Fred no meio-campo, Paquetá seria adiantado e Militão ganharia a vaga na direita.

“Outros jogadores estão surgindo em uma geração que é impressionante. Têm uma serenidade e calma, daqui a pouco vai aparecer a finta de um lance do Antony, uma assistência do Vini, uma criatividade do Richarlison na hora de finalizar, um cabeceio do Pedro, o Jesus ia fazer o gol no lance do segundo tempo, isso vai aparecer. Eles têm essa capacidade criativa. O Rodrygo corre que parece que tem a bola grudada no pé”, elogiou o treinador sobre o talento e variação de poder decisivo dos jogadores do Brasil.

Engasgado

Brasil e Suíça voltam a se enfrentar na Copa do Mundo após se encontrarem no Mundial de 2018. Esse jogo, inclusive, está “engasgado” na seleção brasileira. Os times empataram por 1 a 1 na estreia do torneio, em Rostov, mas o gol dos suíços gerou reclamação por um empurrão do meia Zuber no zagueiro Miranda no lance, antes de cabecear para o gol.

Será o terceiro encontro entre Brasil e Suíça na história, em Copas. Os dois jogos anteriores terminaram empatados. Além de 2018, as seleções duelaram na Copa de 1950, e ficaram no 2 a 2 no antigo estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Independentemente dos jogadores escolhidos para iniciar a partida, o Brasil espera manter o bom ritmo do segundo tempo apresentado contra a Sérvia para vencer e avançar de fase com uma rodada de antecedência. O desafio, porém, será grande, já que a Suíça busca o mesmo objetivo. Na estreia no Catar, os suíços venceram Camarões por 1 a 0. Agora, também dependem apenas de si para confirmar vaga antecipada à fase eliminatória.

Desde que a pontuação na Copa do Mundo passou a ser de três pontos por jogo, em 1994, o Brasil conseguiu classificação às oitavas de final de forma antecipada em cinco das sete edições: 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010. Nas edições do Brasil-2014 e Rússia-2018, a seleção brasileira precisou pontuar nos três jogos para avançar de fase na última rodada.