Esporte Brasileiro Glover Teixeira é campeão do UFC aos 42 anos Lutador venceu, por finalização, o polonês Jan Blachowicz. O combate foi realizado em Adu Dhabi, na arena conhecida como Ilha da Luta, que sediou o UFC 267

O brasileiro Glover Teixeira, 42, conquistou o cinturão dos meio-pesados do UFC (Ultimate Fighting Championship) neste sábado (30), com uma vitória por finalização sobre o polonês Jan Blachowicz, 38. O combate foi realizado em Adu Dhabi, na arena conhecida como Ilha da Luta, que sediou o UFC 267. No segundo round, Glover superou o polonês por estrangulamento para s...