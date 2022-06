O Golden State Warriors, atual campeão da NBA, escolheu o ala Gui Santos, do Minas Tênis Clube e da seleção brasileira, na 55ª posição do draft da NBA deste ano — o evento foi realizado na noite desta quinta-feira (23), em Nova York.

Gui, de 20 anos, foi selecionado apenas na segunda rodada, e por isso não tem um contrato garantido com os Warriors. Apesar da grande comemoração nas redes sociais, é muito provável que o jovem não permaneça na franquia de São Francisco.

No Draft deste ano, o time de Stephen Curry e companhia selecionou dois prospectos antes do brasileiro: Patrick Baldwin Jr. (28ª escolha) e Ryan Rollins (44ª).

Segundo apurou a reportagem, o Golden State acompanhou Gui in loco em maio deste ano. Eles enviaram um olheiro ao Brasil, que observou o atleta em pelo menos dois jogos pelo NBB, enquanto o time californiano disputava a semifinal de conferência contra o Memphis Grizzlies.

A franquia ainda não tem planos definidos sobre como aproveitar o brasileiro. Existem quatro caminhos possíveis: 1) que ele seja contratado já para a próxima temporada; 2) que siga carreira no Brasil, sendo monitorado de perto pelos Warriors; 3) que seja incentivado a buscar uma liga mais forte, na Europa ou na Austrália, como forma de adaptação à vida longe de casa; 4) ou que assine contrato com a filial do Golden State na liga de desenvolvimento da NBA, a G-League, na cidade de Santa Cruz, na Califórnia.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa do atleta, Gui Santos detalhou como recebeu a notícia que seria draftado pelo Golden State Warriors.

"Eu estava no quarto já, achei que não ia dar mais, estava indo dormir, esfriar a cabeça. Aí meu agente, Aylton, me ligou e disse: 'vai para sala agora e liga a TV! Conseguimos!'. E eu falei: 'não brinca comigo assim, não'. E aconteceu! Eu nem esperava mais... E de repente os Warriors me escolhem! Nem sei o que dizer. É muito mais do que um presente, é um sonho que está se realizando. É o melhor presente de aniversário que eu já ganhei. Um sonho meu, da minha família, dos meus amigos", disse o atleta que completou 20 anos na última quarta-feira (22).