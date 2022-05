Esporte Brasileiro: Z4 incomoda trio goianiense nas séries A e B Em 2010, também com Atlético-GO e Goiás na elite e Vila Nova na Série B, os três clubes goianienses figuraram na zona de rebaixamento ao mesmo tempo

O futebol goianiense tem sofrido nas primeiras rodadas das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova patinam no início de trajetória nacional e terão de fazer uma competição de recuperação neste começo. O Tigre amarga a zona do rebaixamento à Série C, enquanto na divisão acima os dois representantes goianos não venceram após quatro rod...