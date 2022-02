Esporte Brasileiros cruzam Ucrânia e são acolhidos em sede de time adversário Marlyson, Fabinho e Derek foram acolhidos na sede do Rukh FC, adversário do Metalist 1925 no Campeonato Ucraniano

Um grupo de três jogadores brasileiros do Metalist 1925 saiu de Kharkiv e cruzou a Ucrânia até chegar em Vynnyky, a cerca de 100 km da fronteira com a Polônia, no domingo (27). Marlyson, Fabinho e Derek foram acolhidos na sede do Rukh FC, adversário do Metalist 1925 no Campeonato Ucraniano. O clube dos brasileiros publicou uma foto dos três nas redes sociais e agra...