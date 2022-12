Os brasileiros que acompanham a Copa do Mundo de perto concordaram com a postura do técnico Tite de poupar alguns jogadores na rodada final da 1ª fase do mundial. Contra Camarões, nesta sexta-feira (2), a ideia é ter um time mesclado, com maioria reserva, já de olho nas oitavas de final.

A reportagem do POPULAR conversou com torcedores que estavam no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, para acompanhar Croácia x Bélgica.

Entre as poucas vozes dissonantes, há sempre uma ressalva que endossa a atitude do treinador brasileiro. “Hoje em dia, a comissão técnica tem toda tecnologia para saber da real condição de cada jogador. Caso alguém esteja perto de se lesionar ou por motivo de cartão, eu concordo”, pontuou o programador Roberto Xavier, de 36 anos.

Gaúcho de Porto Alegre, Roberto estava acompanhado do técnico em instrumentação industrial Felipe Almeida, de 35 anos, que discorda do amigo. “Acho que ele deu essa opinião só para me contrariar. Acho que tem que poupar em qualquer circunstância”, brincou Felipe.

O goiano Reinaldo Nogueira está entre os torcedores que pediram Pedro. “Tem que testá-lo (Pedro)”, ressaltou o operador logístico, garantindo que o fato de ele torcer para o Flamengo não tem influência em sua opinião. “Ele é craque. Merece uma chance, embora o Richarlison esteja muito bem.”

O vascaíno René Sandri, de Balneário Camboriu, também pediu o centroavante flamenguista no time titular. “Tem que testar o grupo todo. Vai que alguém se sai bem, como o Pedro, por exemplo”, disse o catarinense de 40 anos, acompanhado de seu filho Lorenzo de 8. “Vamos ver também a real condição do Daniel Alves”, completou.