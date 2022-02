Esporte Briga por dinheiro faz F1 recuar e manter só três corridas sprint, diz revista A intenção da Fórmula 1 era ter corridas sprints nos GPs do Bahrein, Emilia-Romagna, Canadá, Áustria, Holanda e São Paulo, mas as equipes já teriam sido avisadas de que apenas três vão ocorrer em 2022

Uma disputa nos bastidores na Fórmula 1 deve barrar os planos da categoria, que tentou dobrar o número de corridas sprint no campeonato deste ano. O atrito entre as equipes grandes e as pequenas teria frustrado os planos da Liberty Media, a responsável pela promoção da F1. Toda a questão gira em torno do dinheiro. Na tentativa de convencer as equipes a fazer seis s...