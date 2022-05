Esporte Brighton faz 4 a 0 no United e deixa time de CR7 fora da Champions Reds Devils estacionam nos 58 pontos e não podem mais alcançar o Arsenal, atual 4º colocado na classificação

O Brighton foi dominante, fez 4 a 0 sobre Manchester United e empurrou o time de Cristiano Ronaldo provavelmente para seu ponto mais baixo nesta edição do Campeonato Inglês. A goleada não só causa espanto como também assegura que o United não vai poder jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Com o resultado, o Brighton chega aos 47 pontos e fica na nona c...