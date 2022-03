Esporte Bruno Pivetti exalta classificação e volta foco para o Goianão Treinador esmeraldino comenta a vitória sobre o Criciúma, mas lembra que time tem pouco tempo para comemorar

O técnico Bruno Pivetti comemorou a vitória sobre o Criciúma e a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil. O treinador esmeraldino elogiou a melhora de postura da equipe no 2º tempo e já mira a semifinal do Campeonato Goiano contra o Iporá. O treinador esmeraldino admitiu que o Criciúma dificultou bastante a partida para o Goiás no 1º tempo, principalmente por um...