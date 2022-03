Esporte Bruno Pivetti se diz surpreso com saída do Goiás Treinador deixou o clube esmeraldino após a saída do coordenador técnico Paulo Autuori

O técnico Bruno Pivetti se pronunciou na noite desta quinta-feira (24) sobre a demissão no Goiás e considerou "surpreendente" a decisão tomada pela diretoria. O ex-treinador esmeraldino apontou os números positivos no comando do Goiás para explicar a incredulidade sobre a decisão da diretoria. Sob seu comando, o Goiás ganhou cinco jogos, empatou um e perdeu outro....