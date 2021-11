Esporte Brusque recupera pontos perdidos por caso de racismo contra Celsinho Com a modificação, a equipe catarinense passou de 41 para 44 pontos e, consequentemente, avançou uma posição na tabela de classificação da competição, da 15ª para a 14ª colocação

O pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu nesta quinta-feira (18), por seis votos a dois, acatar o recurso do Brusque e retirar a punição da perda de três pontos pelo caso de racismo do então presidente do conselho deliberativo do clube, Júlio Antônio Petermann, contra o jogador Celsinho, do Londrina, em partida disputada entre as equipes em 2...