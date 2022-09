Com a possibilidade real de sair da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova faz confronto direto com o Brusque neste sábado (17), às 16h30, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). O time colorado precisa de uma vitória para ultrapassar o adversário. Além disso, vai ficar de olho em outro confronto de clubes que lutam para fugir do rebaixamento e que pode ser importante para o cenário geral da luta contra a degola.

(Confira, no fim desta reportagem, escalações, onde assistir, arbitragem)

A última vez que o Vila Nova terminou uma rodada fora da zona de degola foi após o fechamento da 8ª rodada, no dia 21 de maio. O Tigre tinha 8 pontos conquistados em oito jogos disputados com um aproveitamento de apenas 33,3%. Naquela ocasião, o Tigre vivia a estreia do técnico Dado Cavalcanti e ainda tinha o atacante Victor Andrade como uma das principais figuras do time.

Em um novo momento, com o técnico Allan Aal no comando, o Vila Nova conseguiu reagir na tabela de classificação e após passar por momentos difíceis, vê uma luz no fim do túnel com a possibilidade de deixar a zona do rebaixamento após 21 rodadas no Z4. Para o técnico colorado, o comando principal é não parar de acelerar na reta final da competição para conseguir livrar o Tigre da degola.

“Estamos num momento decisivo da competição. Temos confrontos diretos e não podemos ‘tirar o pé do acelerador’. Temos que manter a concentração e a seriedade”, frisou Allan Aal, que ainda lembrou que, por se tratar de uma partida entre dois integrantes do Z4, a concentração tem de ser máxima.

“Se a gente entrar naturalmente, pode acabar pagando o preço. Temos que ter concentração e força mental”, comentou o treinador.

O torcedor colorado não precisará sequer pegar uma calculadora para saber quais são as probabilidades de ver sua equipe fora da zona do rebaixamento. O Vila Nova precisa apenas vencer o Brusque para deixar o Z4.

Com o empate, o time goiano chegaria no máximo aos 32 pontos e perderia nos critérios de desempate para todos os outros concorrentes. Chapecoense (14º com 32 pontos) e CSA (16º com 32 pontos) se enfrentam nesta mesma rodada e, dependendo do resultado entre eles, o Vila Nova pode ganhar mais posições na tabela se vencer o Brusque.

É com esse espírito que o Vila Nova viajou para o interior catarinense, local bem conhecido do atacante Kaio Nunes. O jogador colorado estava no Brusque antes de se transferir para o OBA e sabe os desafios que existem no Estádio Augusto Bauer.

Antes, Kaio Nunes jogou pela Chapecoense no futebol catarinense. Pelo Vila Nova, o atacante balançou as redes contra a Chape e vive a expectativa de voltar a fazer valer a “lei do ex”, desta vez com chance de vitória ainda mais valiosa.

Descanso valioso

Sem problemas para escalar o time contra o Brusque e após dez dias de intervalo para recuperar bem os atletas e treinar com o intuito de fazer a equipe evoluir, o técnico Allan Aal deve repetir a escalação que foi vitoriosa no confronto direto com o Guarani.

Do outro lado, o técnico Gilson Kleina, ex-Vila Nova e Goiás, tenta salvar o Brusque do rebaixamento. O experiente treinador terá desfalques para escalar o quadricolor catarinense, como as ausências de Álvaro, Gabriel Taliari e Diego Jardel. No ataque, Kleina alimenta a dúvida entre Crislan e Patrick.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE: Belliato; Pará, Ianson, Wallace e Ângelo; Rodolfo Potiguar, Balotelli e Luiz Antônio; Franklin Mascote, Fernandinho e Crislan (Patrick). Técnico: Gilson Kleina

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini e Willian Formiga; Sousa, Jean Martim e Wagner; Dentinho, Daniel Amorim e Kaio Nunes. Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data: 17/9/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere e Sportv (todo o Brasil)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA/RJ)