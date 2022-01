Esporte Busca por técnico estrangeiro aumenta e 2022 começa com mais forasteiros do que 2021 Nunca neste século uma temporada do futebol nacional havia se iniciado com seis comandantes de fora do país na elite

O português Paulo Sousa, 51, e o uruguaio Alexander Medina, 43, já se apresentaram aos seus novos comandados e deram início à pré-temporada no Flamengo e no Internacional, respectivamente. Antonio "Turco" Mohamed, argentino de 51 anos, foi anunciado na última quinta-feira (13) pelo Atlético-MG e em breve começará a trabalhar com a equipe mineira. O trio se junta ...